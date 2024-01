Liam Gallagher contro Klopp: il commento dopo l'addio annunciato è brutale

L'addio di Jurgen Klopp dal Liverpool ha lasciato il mondo del calcio sotto shock. Persino Guardiola, suo rivale con il Manchester City in Premier League, si è detto dispiaciuto per le sue dimissioni (leggi QUI le sue parole). Eppure c'è chi non ha mostrato particolare interesse nella notizia, come Liam Gallagher, noto tifoso proprio dei Citizens.