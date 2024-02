Bufera su Alisson e Van Dijk: "Liverpool difesa da pub", ma Klopp reagisce così

Non è una settimana facile, questa, per il Liverpool, dopo il ko nello scontro al vertice contro l'Arsenal. La squadra di Klopp ha perso 3-1 e sotto accusa sono finiti i protagonisti della difesa, dal portiere ex Roma Alisson al centrale Van Dijk. Entrambi hanno subito dure critiche a fine partita, ad esempio a Sky Sports l'ex United Roy Keane ha dichiarato: "Non riesco a credere a quanti errori abbiano commesso, il Liverpool in difesa sembrava una squadra da pub. E Van Dijk non può regalare tre gol in una sola partita".