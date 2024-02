Premier League, De Zerbi show: pokerissimo allo Sheffield

SHEFFIELD (INGHILTERRA) - Colpo esterno del Brighton nel primo posticipo della 25ª giornata di Premier League. I 'Seagulls' travolgono 5-0 lo Sheffield United, in dieci dal 13' per il rosso diretto a Holgate: prima frazione di gara dominata dagli ospiti che sfruttano la superiorità numerica e volano sul doppio vantaggio grazie agli acuti di Buonanotte (20') e Welbeck (24'). Nella ripresa il Brighton continua ad attaccare e dilaga con l'autogol di Robinson (75') e la doppietta di Adingra nel finale di gara (78' e 86'). Tre punti importanti per De Zerbi che ritrova la vittoria in trasferta in campionato - mancava dal 25 novembre scorso sul campo del Nottingham Forest (3-2) - e sale al settimo posto solitario in classifica a quota 38 punti. La squadra di Wilder resta invece mestamente inchiodata all'ultimo posto, a 13 punti, in coabitazione con il Burnley.