Rooney "tradisce" lo United: "Se Guardiola me lo chiedesse andrei al City"

Se si pensa al Manchester United è inevitabile che uno dei primi nomi che venga in mente sia quello di Wayne Rooney . Oltre 550 presenze e 253 gol con i Red Devils, un'autentica leggenda . Eppure ha confessato che ci sarebbe un motivo per il quale accetterebbe di andare sull'altra sponda di Manchester, al City .

Le parole di Rooney su Guardiola

Queste le sue parole al podcast "Stick to Football": "Il miglior allenatore del mondo è Guardiola. Guardate come si adatta. Il modo in cui gioca oggi il Manchester City non è lo stesso di come giocava quattro anni fa. Continua a fare sottili cambiamenti, e poi vedi tutti gli altri che cercano di fare lo stesso. Guardate cosa sta facendo Arteta adesso: credo fermamente che molto di ciò derivi dall'aver guardato cosa stava facendo Guardiola Se venisse e mi chiedesse di essere il suo assistente, andrei al Manchester City". L'ex attaccante è stator ecentemente esonerato dal Birmingham dopo appena tre mesi.