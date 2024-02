Chelsea ancora ko in finale a Wembley: l'incredibile record negativo

Non sembra avere fine la crisi del Chelsea, reduce dalla sconfitta in finale di Carabao Cup contro il Liverpool. Nonostante un mercato faraonico e una rosa ricca di stelle, i Blues si ritrovano ancora senza un trofeo e undicesimi in Premier. Non solo: la squadra di Pochettino ha raggiunto un incredibile record negativo con la sconfitta contro Klopp.