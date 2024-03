"Greenwood può tornare allo United per salvare il matrimonio dei genitori"

Le vicende giudiziare che avevano coinvolto Mason Greenwood avevano portato l'inglese a lasciare il Manchester United in prestito. Dopo le voci negli ultimi giorni della scorsa sessione estiva di calciomercato che lo davano in direzione Lazio , l'ala ha firmato per il Getafe . In Spagna insieme a lui è andato anche il padre, mentre la madre è rimasta in Inghilterra. Distanza che avrebbe messo in pericolo il loro matrimonio .

"Greenwood pensa al ritorno in Inghilterra"

Stando a quanto riporta il quotidiano inglese The Sun, le voci su una possibile permanenza in Spagna di Greenwood uscite negli scorsi giorni avrebbero peggiorato il rapporto tra i due coniugi. Per questo il giocatore starebbe pensando di tornare allo United per far riavvicinare i genitori e salvare il loro matrimonio. Nonostante, secondo quanto riportato dai media inglesi, il giocatore in Spagna si trova bene e non avrebbe gradito come il club ha gestito la sua situazione.