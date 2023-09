Greenwood riparte dal Getafe: ufficiale il trasferimento

ROMA - Nelle ultime ore di calciomercato Mason Greenwood era diventato uno dei nomi più caldi, visto il tentativo della Lazio di ingaggiare a parametro zero l'attaccante licenziato per le note vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto. Greenwood, nonostante l'approccio biancoceleste, ha ora una nuova squadra: l'inglese è ufficialmente un nuovo calciatore del Getafe che lo ha annunciato con questo comunicato: "Il Getafe Football Club ha raggiunto un accordo con il Manchester United per l'arrivo di Mason Greenwood in prestito per una stagione. Nato a Bradford (Inghilterra), fa parte delle giovanili dei "Red Devils" da quando aveva sette anni, il giocatore ha giocato più di 80 partite in Premier League, dove è riuscito a segnare un totale di 22 gol. Inoltre, ha giocato 10 partite in Champions League con un totale di 2 gol segnati. Il 5 settembre 2020 ha debuttato con la nazionale maggiore inglese".