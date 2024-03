Premier League, Nunez lancia il Liverpool. De Zerbi ko prima della Roma

NOTTINGHAM (INGHILTERRA) - Vittoria al cardiopalma per il Liverpool capolista nella 27ª giornata di Premier League . Reduci dal trionfo in finale di Carabao Cup contro il Chelsea e dalla qualificazione ai quarti di finale di FA Cup , i 'Reds' vincono 1-0 al ' City Ground ' contro i padroni di casa del Nottingham Forest grazie alla rete del rientrante Darwin Nunez all'ultimo respiro (al 99' su assist di Mac Allister ). Tre punti di importanza capitale per la squadra di Klopp che sale a 63 punti, momentaneamente a +4 sul Manchester City di Guardiola ('Citizens' attesi dal derby di domani, 3 marzo, contro lo United all'' Etihad Stadium ') e a +5 sull' Arsenal di Arteta (' Gunners ' in campo nel monday night contro lo Sheffield fanalino di coda).

De Zerbi travolto, Tottenham show in rimonta

Sabato da dimenticare per il Brighton di Roberto De Zerbi. I 'Seagulls', prossimi avversari della Roma di De Rossi negli ottavi di finale di Europa League (primo round giovedì 7 marzo all'Olimpico), crollano 3-0 a 'Craven Cottage' contro il Fulham: in gol Wilson (21'), Muniz (32') e Traoré (91'). Gli ospiti scivolano al nono posto, con i Cottagers che fanno un bel balzo in avanti, raggiungendo quota 35. Sorride invece il Tottenham che piega 3-1 in rimonta il Crystal Palace: succede tutto nella ripresa, con Eze che porta avanti la squadra di Glazner al 59'. Gli Spurs non ci stanno e ribaltano la partita tra il 77' e l'80' grazie alle reti di Werner e dell'ex Atalanta Romero. Il tris lo mette a segno Son all'88'. Tottenham quinto a quota 50, Palace 14° a 28.

Pari Chelsea, tris West Ham e Newcastle

Nelle altre partite di giornata spicca il pirotecnico 2-2 tra il Brentford e il Chelsea: 'Blues' avanti al 35' grazie a Jackson, rimonta 'Bees' con Rasmussen (50') e Wissa (69'). Disasi salva gli ospiti all'83'. La squadra di Frank sale a 26 punti, il Chelsea è 11° a quota 36. Pesante vittoria in ottica europea per il West Ham, che sale al settimo posto (40 punti) grazie al 3-1 in rimonta a 'Goodison Park' sull'Everton, inchiodato a 25 (Zouma, Soucek e Alvarez rendono inutile il gol dell'ex Udinese Beto che sbaglia anche un rigore), a +2 sul Newcastle ottavo (40 punti). A St. James' Park, i 'Magpies' surclassano 3-0 il Wolverhampton: a segno Isak, Gordon e Livramento. Wolves decimi in classifica a 38 punti.

