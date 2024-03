Premier League: poker del Tottenham, vince il Brighton di De Zerbi

De Zerbi, vittoria e turnover in vista della Roma

Il Brighton di Roberto De Zerbi riscatta gli ultimi risultati negativi, battendo di misura il Nottingham Forest grazie allo sfortunato autogol di Omobamidele, seguito anche dalle proteste dei calciatori della formazione ospite per un episodio dubbio nello sviluppo dell'azione che ha deciso la partita. Brighton ottavo in classifica con 42 punti all'attivo, a -1 dal West Ham e a -5 dal Manchester United di Ten Hag. Giovedì prossimo, il ritorno degli ottavi di finale di Europa League con la Roma. Impresa quasi impossibile per gli inglesi, con De Zerbi chiamato a ribaltare il 4-0 dell'Olimpico. Tanti i cambi effettuati oggi rispetto alla gara di pochi giorni fa, con l'ex tecnico del Sassuolo che ha adottato un ampio turnover, per arrivare al meglio al secondo round del doppio confronto europeo.