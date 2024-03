Zaniolo segna e salva Aston Villa: pari con il West Ham

West Ham-Aston Villa 1-1 cronaca, statistiche e tabellino

Zaniolo decisivo: gol e salva l'Aston Villa

Dopo gli impegni europei West Ham e Aston Villa tornano a giocare in campionato. La prima parte della gara è dominata dai padroni di casa, che trovano il vantaggio al 29' con Michail Antonio. L'Aston Villa spinge e reagisce nella ripresa, ma non riesce a trovare il gol del pareggio. Al 63' entra in campo Zaniolo, che ricambia la fiducia di Emery trovando il gol del pareggio. Al 79' grande azione di Diaby, che sfonda in area e mette al centro dove arriva proprio l'ex Roma per il tap-in vincente. Esultanza con il dito alla bocca per Zaniolo, a zittire le recenti critiche. Brividi nel finale, con la possibile beffa per il gol di Soucek al 96', annullato però dal Var per un tocco di mano.

