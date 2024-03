Eriksson realizza il sogno: ad Anfield guida le Liverpool Legends

Sven Goran Eriksson ha realizzato il desiderio di allenare per un giorno il Liverpool . L'ex allenatore della Lazio, infatti, ha sempre sognato la panchina dei Reds ma durante la sua carriera non è mai arrivata l'occasione. Nei mesi scorsi Eriksson aveva rivelato di avere un tumore a uno stadio molto avanzato e non curabile e il club inglese lo ha invitato in occasione di un match di beneficienza.

Eriksson incorona il suo sogno: allenare il Liverpool

Ad Anfied, infatti, l'ex tecnico è stato l'allenatore delle Liverpool Legends, che hanno affrontato le leggende dell'Ajax. Prima della gara ha commentato così l'evento: "È un sogno per me. Non avrei mai pensato potesse accadere. Ho sempre sognato di allenare il Liverpool, ma non è mai successo. Quando mi è stato chiesto di prendere parte a questo evento pensavo fosse uno scherzo. Il fatto che sia un evento benefico, rende il tutto ancora più bello". Al suo ingresso in campo Eriksson è stato accolto con scroscianti applausi.