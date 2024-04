Bufera Phillips, dito media a un tifoso: la foto indigna la Premier

Scintille tra Kalvin Phillips e i tifosi del West Ham al termine della rocambolesca partita in trasferta contro il Newcastle, finita 4-3 in favore dei padroni di casa. Gli Hammers erano in vantaggio per 3-1 al St James' Park quando Phillips è diventato protagonista in negativo: al 75' ha causato il rigore che ha dato il là alla rimonta dei Magpies ed è stato tutt'altro impeccabile nelle fasi finali in cui, con i gol di Alexander Isak e la doppietta di Harvey Barnes, il Newcastle ha vinto la partita valida per la trentesima giornata di Premier League.