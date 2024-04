Aston Villa, Emery elogia Zaniolo: "Qualcosa è cambiato"

Unai Emery è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Manchester City -Aston Villa , match valevole per la trentesima giornata di Premier League , e ha riempito di elogi Nicolò Zaniolo in seguito a una domanda di un giornalista su di lui.

Aston Villa, Emery: "Sono molto contento per Zaniolo"

Queste, infatti, le dichiarazioni del tecnico spagnolo sul calciatore italiano: "Sono molto contento per lui, adesso è il suo momento. Negli ultimi due mesi qualcosa è cambiato e per noi sta migliorando". In questa stagione in Inghilterra l'ex Roma ha collezionato 33 presenze in tutte le competizioni mettendo a segno 3 gol.