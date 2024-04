Premier League, frena il Tottenham. Nottingham ok contro il Fulham

ROMA - Successo pesante in chiave salvezza per il Nottingham Forest, che batte 3-1 il Fulham nel match valido per la 31/a giornata di Premier League e sale a quota 25 punti, a +3 sulla zona retrocessione. I padroni di casa ipotecano la vittoria nel primo tempo grazie alle reti di Hudson-Odoi, Wood e Gibbs White, nella ripresa Adarabioyo accorcia le distanze ma il risultato non cambia più. Nell'altro match delle 20.30 si spartiscono la posta in palio Newcastle ed Everton (1-1). Al vantaggio di Isak al 15' del primo tempo ha risposto Calvert-Lewin su rigore al 43' della ripresa.