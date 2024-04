Gallagher non saluta il bambino di colore? La smentita del Chelsea

Pochettino sul caso Gallagher: "C'è un problema con i social oggi"

Pochettino ha poi aggiunto e concluso: "Odio quando le persone si sentono libere di abusare dei social media per cose del genere. Non credete che si dovrebbero fermare questo tipo di cose? Per favore, smettetela di dare troppa attenzione alle persone che vogliono creare questo tipo di cose, questi pasticci, per insultare altre persone. Per quale motivo Conor avrebbe dovuto ignorare consapevolmente quel bambino? C'è un problema con i social media oggi".