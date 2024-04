Newcastle, Isak nel mirino dei ladri: irruzione nella villa da 100 milioni

Giornata da dimenticare per Isak . L'attaccante del Newcastle è finito nel mirino dei ladri, i quali hanno fatto irruzione nella sua villa dal valore di 100 milioni di sterline . L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi, con i malfattori che sono riusciti a impossessarsi di un'auto che poi hanno abbandonato a tre miglia di distanza da Dinngton. Sia Isak che il Newcastle non hanno commentato la vicenda, mentre la polizia ha avviato le indagini .

Isak derubato, i dettagli

A far scattare l'allarme sono state le app di sicurezza installate sugli smartphone, considerato che la famiglia non era in casa. La moglie di Isak, Thais, ha addirittura visto, attraverso le telecamere, i ladri frugare nei cassetti alla ricerca di beni preziosi. Non è la prima volta che un calciatore della Premier League finisce nel mirino dei ladri: le vittime recenti sono state Grealish e Stearling.