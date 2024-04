Premier League, il Liverpool torna a vincere e aggancia l'Arsenal

LONDRA (REGNO UNITO) - Il Liverpool rialza la testa e dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Atalanta, torna vincere in Premier, passando per 3-1 sul campo del Fulham. Klopp schiera molte seconde linee e il primo tempo si chiude in parità con le reti di Alexander-Arnold al 32' per i Reds e proprio di un ex della Dea, il belga Castagne, che allo scadere pareggia per i Cottagers. In apertura di ripresa è Gravenberch a riportare avanti il Liverpool, poi è Diogo Jota a chiudere il conto al 72'. Il Liverpool appaia in vetta l'Arsenal, aspettando Tottenham-Manchester City di martedì.