Atalanta in semifinale di Europa League: ko indolore, Liverpool eliminato

Mai sconfitta fu più indolore. Un ko per 1-0 con conseguenze totalmente positive e gratificanti. L' Atalanta ce l'ha fatta, ha eliminato il Liverpool ed è in semifinale di Europa League . La Dea ha difeso il 3-0 di vantaggio ottenuto nella gara di andata ad Anfield e ha fatto fuori una delle favorite alla vittoria finale. Una delle grandi del calcio europeo. È storia. Klopp ricorderà di aver vissuto la sua ultima partita sulla panchina dei Reds in Europa al Gewiss Stadium . Non gli è bastato un gol di Salah al 7' su calcio di rigore.

Salah illude il Liverpool

Eppure il calcio di rigore concesso al 5' per un tocco di braccio di Ruggeri su cross di Alexander-Arnold e trasformato in maniera impeccabile dall'attaccante egiziano non lasciava presagire nulla di buono. Ciò nonostante, l'Atalanta non si è scomposta. Col piglio della squadra, che ha raggiunto e consolidato una maturità importante anche fuori dall'Italia, ha tenuto botta ribattendo colpo su colpo. Musso ha salvato su Luis Diaz ed è stato graziato dallo stesso Salah di li a poco: pallonetto fuori misura. Poi, i nerazzurri hanno sfiorato il pareggio con un tocco di Van Dijk disinnescato da Allison, che ha evitato l'autogol e, sul finire del primo tempo, si sono visti annullare un gol Koopmeiners per fuorigioco.

Festa Atalanta

Nel secondo tempo Musso ha salvato su Salah, innescato da un colpo di tacco di Gapko. Scampato l'ultimo vero pericolo della gara è iniziata un'amministrazione attenta e senza patemi d'animo del doppio vantaggio residuo. Sogno a occhi aperti. Koopmeiners è arrivato al tiro al termine di una bella iniziativa di Zappacosta. Gasperini ha iniziato a non stare più nella pelle. Ha mandato in campo Pasalic e De Ketelare per Ederson e Scamacca, Lookman per Miranchuk. Presa consapevolezza che ormai era fatta ha tolto la giacca ed è corso in campo per festeggiare con i suoi tifosi, sotto gli occhi non meno entusiasti del presidente Percassi. Tutti ricorderanno a lungo, se non per sempre, questa notte magica.