Arsenal, manita al Chelsea e balzo al comando solitario della Premier

Manita al Chelsea , l' Arsenal torna momentaneamente al comando solitario della Premier League (+3 sul Liverpool) vincendo e convicendo all' Emirates Stadium nella gara valida per la ventinovesima giornata di campionato. Travolti 5-0: si ferma così, a quota otto, la striscia di risultati utili di fila in campionato dei Blues. Secondo successo di fila per gli uomini di Arteta .

Trossard spiana la strada al trionfo Arsenal contro il Chelsea

Partita senza storia. Arsenal in vantaggio dopo soli quattro minuti: mancino vincente di Trossard da posizione defilata su assist di Rice. Una sola squadra in campo, Saka e Havertz hanno avuto l'occasione per raddoppiare e l'1-0 sul quale le squadre sono andate al riposo non ha rispecchiato il dominio totale dei padroni di casa. In grande ed evidente difficoltà la squadra allenata da Pochettino.

Doppiette di Havertz e White, pokerissimo Arsenal

L'Arsenal ha comunque dilagato nella ripresa con un altro sinistro letale per Raya: a scoccarlo White al 52'. Cinque minuti più tardi passaggo filtrante di Odegaard e botta sotto la traversa di Havertz, che al 65' ha festeggiato la doppietta personale grazie alla rifinitura di Saka. Il secondo assist di serata di Odegaard ha permesso a White di segnare il secondo gol personale e fissare il risultato sul 5-0 finale.