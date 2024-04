"Slot nuovo allenatore del Liverpool: accordo raggiunto con il Feyenoord"

Conferme dall'Inghilterra: Arne Slot sarà il nuovo allenatore del Liverpool

Tutto pronto per l'approdo in Premier League di Arne Slot. L'allenatore del Feyenoord, campione d'Olanda in carica e attuale seconda forza dell'Eredivisie, è il prescelto dell'area tecnica del Liverpool. Toccherà al classe '78 sostituire un'icona come Jurgen Klopp, all'indomani di un ciclo tanto importante quanto vincente. In queste ore, i Reds hanno limato i dettagli dell'accordo con il club olandese, che incasserà un indennizzo da 9,4 milioni di sterline, pari a 10,9 milioni di euro, per liberare Slot in estate. A riportarlo è la BBC, che in mattinata ha annunciato la chiusura della trattativa. Dopo le parole di Klopp in conferenza stampa, a proposito del suo possibile successore, è arrivato l'affondo decisivo.