Haaland show, poker da urlo ai Wolves: Guardiola a -1 dall'Arsenal

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Si infiamma la lotta per il titolo in Premier League. Il sabato della 36ª giornata va in archivio con la netta affermazione del Manchester City che si impone 5-1 sui Wolves, ai quali non basta l'acuto di Hwang Hee-Chan. Mattatore indiscusso del match dell''Etihad Stadium' è il solito Erling Haaland, autore di un incredibile poker (due reti su rigore) che gli permette di raggiungere quota 25 centri nella classifica marcatori. Nel finale arriva anche il sigillo di Alvarez. La squadra di Guardiola, al sesto successo consecutivo in campionato, sale così a 82 punti (con una partita in meno) e si riporta a una sola lunghezza dall'Arsenal capolista (83) che, nel lunch match, aveva avuto la meglio sul Bournemouth: netto 3-0 per i Gunners di Arteta all''Emirates Stadium' firmato Saka (su rigore), Trossard e Rice.