Italia, Zaniolo salta l'Europeo: cosa è successo

Zaniolo, addio Europei: l'esito degli esami

Zaniolo ha rimediato una microfrattura al piede. Lo stop è di un mese. Addio Europei. Una brutta notizia per lui - che aveva già saltato gli Europei nel 2021 per la rottura del legamento crociato anteriore - e per Spalletti che proprio oggi aveva annunciato che il 70-80% delle convocazioni sono già state decise ma c'è ancora speranza per diversi calciatori di essere coinvolti per la spedizione tedesca. Ci sperava anche Zaniolo prima dell'ultimo stop.