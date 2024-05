I tifosi del Tottenham tifano contro la squadra: Postecoglu la prende malissimo

Angelos Postecoglou si arrabbia coi tifosi del Tottenham mentre è in corso la partita di Premier League contro il Manchester City . Si alza dalla sua panchina e si dirige verso gli spalti, punta il dito contro qualcuno, ha qualcosa da dirgli, urla, poi va via . Cosa è successo?

Cosa è accaduto durante Tottenham-City?

Nel corso della gara vinta 2-0 dal City di Guardiola, ad un passo dal titolo, molti tifosi del Tottenham, a quanto pare, hanno esultato ai gol di Haaland perché la vittoria del Manchester avrebbe di fatto cancellato ogni speranza di titolo per l'Arsenal, altra squadra di Londra (ora a due punti di distanza dal City), con cui c'è una forte rivalità. Un atteggiamento che non è piaciuto al tecnico degli Spurs che ad un certo punto, avendo sentito chiaramente esultare tifosi della sua squadra per un gol degli avversari, si è alzato dalla sua panchina ed è andato a parlare direttamente con qualcuno del pubblico. Le immagini sono diventate virali.