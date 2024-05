Klopp in lacrime, la lettera da brividi della tifosa del Liverpool lo fa crollare

Video social da brividi quello pubblicato dal Liverpool . Il club inglese ha fatto recapitare a Jurgen Klopp diverse lettere dei tifosi dei Reds che lo salutano e lo ringraziano per i suoi trascorsi ad Anfield e gli raccontano storie da brividi. Il tecnico tedesco - che si è congedato alla sua maniera per l'ultima di campionato - legge le lettere e si commuove.

Klopp in lacrime dopo aver letto la storia

Ci sono tante storie emozionanti che toccano il calcio, piccoli e grandi tifosi che lo hanno sostenuto in tutti questi anni. Il Liverpool pubblica la lettera di una tifosa che racconta i suoi ultimi mesi complicati. La legge proprio Klopp prima di scoppiare in lacrime: "Da dicembre sono stata assente, la mia vita è stata sconvolta quando mi sono ritrovata in terapia intensiva. Pensavo che non avrei mai più rivisto la mia casa o la mia famiglia. Ho avuto tanta paura di non farcela. Sei mesi dopo posso dire che sono a casa, la riabilitazione è iniziata e posso tornare ad Anfield".