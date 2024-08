Calafiori, esordio con l'Arsenal in Emirates Cup: la sorprendente reazione dei tifosi

LONDRA (INGHILTERRA) - Esordio indimenticabile con la maglia dell'Arsenal per Riccardo Calafiori. L'ex difensore del Bologna, reduce da un ottimo Europeo con la maglia dell'Italia, sarà chiamato a confermarsi a grandi livelli anche in Premier League con l'obiettivo di riportare i 'Gunners' al trionfo in Premier League che manca dal 2004. Per il romano classe 2002 è arrivato l'atteso momento del debutto: nell'amichevole disputata ieri, domenica 11 agosto, dalla squadra di Arteta contro i francesi dell'Olympique Lione, l'ex Roma e Basilea ha avuto l’opportunità di scendere in campo all'Emirates Stadium. Un momento che Riccardo non dimenticherà così facilmente...