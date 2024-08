Vardy scatenato al ritorno in Premier League: segna e provoca i tifosi del Tottenham

Vardy, gol e provocazione ai tifosi del Tottenham

Ma a mandare in delirio i tifosi del Leicester, oltre al suo gol n.191 con la maglia delle 'Foxies', è stata anche la provocazione di Vardy nei confronti dei sostenitori del Tottenham che lo fischiavano al momento della sua sostituzione. L'attaccante a quel punto ha indicato il simbolo della Premier League sul braccio della sua maglietta, ricordando poi a gesti ai tifosi rivali che lui ne ha vinta una (nel 2016 con Claudio Ranieri come tecnico) e loro zero. E in pochi tra i supporter degli 'Spurs' erano in effetti nati quando nel 1961 la loro squadra vinse il secondo e ultimo campionato della sua storia (a dieci anni dal primo). E la Premier League così com'è oggi, oltretutto, è nata soltanto nel 1992.