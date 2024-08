Il Chelsea ne fa 6 al Wolverhampton: tripletta di Madueke, Maresca esulta

Gol e spettacolo nei match della domenica di Premier League . Pari con reti tra Bornemouth e Newcastle , successo tennistico del Chelsea di Enzo Maresca in casa del Wolverhampton : primo acuto stagionale in campionato dopo il ko interno (0-2) con il Manchester City . Tre punti anche per il Liverpool ad Anfield contro il Brentford .

Madueke fa esultare Maresca: tripletta. Liverpool ok, Brentford ko

Il Bournemouth di Huijsen (rimasto in panchina) è andato al riposo in vantaggio grazie a un gol di Tavernier ma, nel secondo tempo, è stato riacciuffato da Gordon. Al 93' il VAR ha annullato un gol a Ouattara. Travolgente il Chelsea: subito avanti con Jackson, ripreso da Cunha, di nuovo avanti con Palmer e all'intervallo sul 2-2 per effetto della marcatura di Larsen. Madueke è stato l'assoluto protagonista della ripresa: tripletta prima del sigillo finale di Joao Felix per il 6-2 finale a favore dei Blues. Seconda vittoria di fila per i Reds: a Slot sono bastati Luis Diaz e Salah, un gol per tempo, per stendere il coriaceo Brentford.