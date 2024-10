Premier League, Haaland trascina il Manchester City. Aston Villa beffato

Nei match del sabato della 9ª giornata di Premier League , vince ancora il Manchester City , che si porta momentaneamente in vetta, stop interno per l' Aston Villa , gol e spettacolo in Brighton-Wolves e Brentford-Ipswich .

Haaland trascina il Manchester City, Aston Villa beffato nel finale

Effetto Haaland per il Manchester City, un gol del norvegese al 5' basta alla squadra di Guardiola per piegare il Southampton e volare in vetta, aspettando il Liverpool. Sempre in alta classifica, rallenta invece l'Aston Villa di Emery, che non va oltre l'1-1 in casa con il Bournemouth: al 76' Barkley illude l'undici di Birmingham, raggiunto però al 96' da Evanilson.

Pareggio a Brighton, Mbeumo lancia il Brentford

Rimonta subita anche dal Brighton, che addirittura si porta avanti di due reti contro il Wolverhampton grazie ai gol di Welbeck allo scadere del primo tempo e di Ferguson a cinque minuti dal termine. Nel finale arriva però la reazione ospite targata Ait-Nouri, che accorcia le distanze all'88', e Cunha, che al 93' trova l'insperato pari. Gol e spettacolo in Brentford-Ipswich, terminata 4-3, con gli ospiti avanti grazie a Szmodics e Hist e la rimonta prima dell'intervallo firmata da Wissa e dall'autorete di Clarke. In apertura di ripresa è Mbeumo a completare il sorpasso dei padroni di casa, nuovamente raggiunti da Delap, prima che ancora Mbeumo, in pieno recupero, decida il match a favore del Brentford.

