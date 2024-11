Premier League, pari tra Chelsea e Arsenal. Man United ok, Tottenham ko

Chelsea-Arsenal 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Tris per Manchester Utd e Newcastle

Vince e convince il Manchester United. In attesa di Ruben Amorim, la squadra di van Nistelrooy piega 3-0 il Leicester e torna al successo casalingo dopo quasi un mese (2-1 al Brentford lo scorso 19 ottobre). Nel match di Old Trafford, valevole per l'11ª giornata del campionato inglese, lo United sblocca il risultato al 17' con Bruno Fernandes e poi trova il raddoppio, al 38', complice la sfortunata autorete dell'ex Bologna Kristiansen. Nella ripresa i padroni di casa gestiscono il risultato e calano anche il tris con la rete di Garnacho all'82'. Vittoria importante per i Red Devils che salgono al 12° posto, a quota 15. Tris anche per il Newcastle di Tonali, che passa in rimonta sul campo di un Nottingham in gran forma: Isak, Joelinton e Barnes rispondono a Murillo. Momento negativo invece per il Tottenham, prossimo rivale della Roma in Europa League, sconfitto in casa dall'Ipswich, nonostante la rete dell'ex-juventno Bentancour.

