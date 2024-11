Manchester United, Ruben Amorim nuovo allenatore: arriva l'annuncio ufficiale

L'ufficialità è arrivata: Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Manchester United. Il portoghese è stato scelto come successore di Erik Ten Hag sulla panchina dei Red Devils. Per liberarlo, il club inglese ha pagato allo Sporting Lisbona la clausola rescissoria. Amorim, che ha firmato un contratto fino al 2027, si unirà al club l'11 novembre. Il Manchester United fino a quel momento sarà allenato da Van Nistelrooy, che ha guidato la squadra al successo contro il Leicester in Carabao Cup.