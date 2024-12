Huijsen segna ed esulta come Chill Guy, il cane meme del momento

La mezza luna di Huijsen, il movimento che il centrale ex Roma e Juve ha sfruttato per liberarsi in area e colpire di testa, punendo il Tottenham, è servita al Bournemouth per piegare 1-0 gli Spurs e superarli in classifica in Premier League. Bel gol, sì, ma in pochi secondi l'attenzione dei tifosi per il gesto tecnico ha subito fatto spazio alla curiosità per l'esultanza del difensore olandese: mani nei pantaloncini a simulare le tasce, sorriso appena accennato e postura totalmente rilassata.