Premier League, l'Arsenal batte l'Ipswich, solo un pari tra Brighton e Brentford

LONDRA (Inghilterra) - Negli anticipi della 18ª giornata di Premier League l'Arsenal batte l'Ipswich grazie alla rete del centravanti tedesco Havertz, supera il Chelsea in classifica e si mette sulla scia della capolista Liverpool. Il Brighton non va oltre lo zero a zero casalingo contro il Brentford: le due squadre guadagnano un punto a testa restando a metà classifica.