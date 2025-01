Everton, la scelta dei Friedkin: Moyes nuovo allenatore

David Moyes è il nuovo manager dell'Everton . Ufficiale il ritorno nel Merseyside dell'allenatore scozzese, scelto dal Friedkin Group per sostituire l'esonerato Sean Dyche . Mercoledì l'esordio contro l'Aston Villa in Premier League.

Everton, ecco la scelte dei Friedkin: Moyes è il nuovo manager

L'Everton, che giovedì scorso ha ritrovato il successo in FA Cup, ha scelto di ripartire da David Moyes, una certezza dalle parti del "vecchio" Goodison Park. 11 stagioni in "blu" per il tecnico più vincente della storia dei Toffees, chiamati a sfidare l'Aston Villa mercoledì alle 20:30. Questa la nota ufficiale dell'Everton, che ha annunciato il ritorno di Moyes sui propri canali social: "L'Everton Football Club è lieto di dare il bentornato a David Moyes come nuovo manager, con effetto immediato". Nelle ultime annate, Moyes ha guidato Manchester United, Sunderland e West Ham in Premier League, senza dimenticare la parentesi in Liga al timone della Real Sociedad.