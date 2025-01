Calafiori lancia l'Arsenal, Tonali condanna Juric. Liverpool show: Ipswich travolto

LONDRA (INGHILTERRA) - Sono i giocatori italiani i protagonisti indiscussi della 23esima giornata di Premier League . A rubare la scena Riccardo Calafiori , il cui gol consente all' Arsenal di espugnare il campo dei Wolves , e Sandro Tonali , a segno nel successo esterno del Newcastle al St.Mary's Stadium contro il Southampton dell' ex Roma Juric . Il Liverpool cala il poker contro l' Ipswich , Forest travolto a Bournemouth . Colpaccio dell' Everton : Brighton ko.

Calafiori lancia l'Arsenal: Wolves ko

È Riccardo Calafiori il 'man of the match' di Wolves-Arsenal, partita che ha visto prevalere 1-0 gli ospiti al Molineux. L'ex difensore del Bologna ha fatto il suo ingresso in campo a inizio ripresa, al posto di Nwaneri, con i Gunners in dieci (rosso diretto a Lewis-Skelly al 43') e la partita in totale equilibrio. Al 70' l'episodio che cambia tutto: anche i padroni di casa restano in inferiorità numerica per il doppio giallo comminato a Joao Gomez e Calafiori, tre minuti dopo, al 73', beffa José Sa da sottomisura e lancia l'Arsenal che sale a 47 punti, a -6 dal Liverpool capolista.

Tonali in gol: Newcastle corsaro a Southampton. Juric, altro ko

Vince e convince il Newcastle che si rialza dopo il ko interno con il Bournemouth. I Magpies espugnano 3-1 il campo del Southampton che passa in vantaggio al 10' con Bednarek. La reazione bianconera è veemente: Isak pareggia i conti su rigore al 26' e si ripete al 30' portando in vantaggio i suoi. Nella ripresa, al 51', arriva il primo gol stagionale di Sandro Tonali su assist di Gordon. Tre punti d'oro per la squadra di Howe che sale momentaneamente al quarto posto solitario, a 41 punti. Quinta sconfitta consecutiva invece per i Saints dell'ex Roma Ivan Juric, inchiodati all'ultimo posto a quota 6 punti.

Il Liverpool cala il poker: Ipswich travolto

Prosegue la marcia inarrestabile del Liverpool capolista che travolge 4-1 l'Ipswich e raggiunge quota 53 punti. I Reds chiudono la pratica già nel primo tempo con le reti di Szoboszlai (11'), Salah (35'), Gakpo (44'). Nella ripresa c'è spazio per la doppietta dello stesso Gakpo (66') e per il gol della bandiera ospite messo a segno da Greaves nel finale di gara (90'). All'86' Slot inserisce anche Federico Chiesa, in campo al posto di Luis Diaz.

Il Bournemouth travolge il Forest, colpo Everton

Nelle altre gare del pomeriggio spicca il roboante 5-0 con il quale il Bournemouth travolge il Nottingham Forest. Al Vitality Stadium segna l'ex Roma Kluivert al 9' del primo tempo poi, nella ripresa, le Cherries dilagano con la tripletta di Ouattara (55', 61' e 87') e il sigillo di Semenyo (91'). Un risultato a sorpresa che permette alla formazione di Iraola di raggiungere 40 punti, a sole quattro lunghezze dal Forest di Espirito Santo fermo a 44. Sorride anche l'Everton: i Toffees vincono 1-0 sul campo del Brighton (nono a 34) grazie al calcio di rigore trasformato da Ndiaye al 42'. Tre punti fondamentali nella lotta salvezza per l'Everton, ora a +7 sulla zona retrocessione.

