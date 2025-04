Premier League, due squadre aritmeticamente promosse dalla Championship

La 44ª giornata di Championship ha sancito il ritorno in Premier League per Leeds United e Burnley. I Whites, guidati da Daniel Farke, hanno travolto lo Stoke City con un netto 6-0, certificando il ritorno nella massima serie dopo due anni di assenza. Anche il Burnley festeggia la promozione immediata: il successo per 2-1 sullo Sheffield United ha garantito matematicamente il secondo posto.