Premier League, il Nottingham vince in casa del Tottenham e sogna la Champions

Il Nottingham Forest si prende la scena in Premier League con una vittoria di grande peso sul Tottenham. Dopo due battute d’arresto, la squadra guidata da Nuno Espirito Santo, tra l'altro ex della gara, ritrova brillantezza e carattere espugnando il campo degli Spurs per 2-1, rilanciandosi prepotentemente nella corsa alla Champions League.