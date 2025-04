"Incredibile al Leeds: l'allenatore centra la promozione in Premier ma il club valuta l'esonero"

Dopo due anni nel purgatorio della Championship, il Leeds di Gnonto torna in Premier League . Campionato dominato dai Whites, insieme al Burnley, con 94 punti a testa, record per la storia del Leeds. Una squadra sopra la media e un allenatore che nella Serie B inglese ha fatto la sua fortuna, Daniel Farke : due vittorie del campionato sulla panchina del Norwich. Ma proprio perché reputato un allenatore da Championship, sembra che il Leeds starebbe pensando al suo esonero dopo appena pochi giorni dalla promozione in Premier League , stando a quanto riportato dal Daily Mail.

"Leeds, Farke rischia dopo la promozione in Premier"

Una decisione non sembra essere stata ancora presa, ma le precedenti prestazioni del tedesco nella massima serie inglese non stanno entusiasmando la proprietà per la prossima stagione. Vero che con il Norwich ha conquistato due promozioni, ma le esperienze con la squadra in Premier sono state a dir poco deludenti: al suo esordio arriva ultimo a -14 dalla salvezza diretta, alla seconda viene esonerato già a novembre. Farke è arrivato a Leeds subito dopo la retrocessione dalla Premier League firmando un quadriennale valido fino al 2027. Accordo che però potrebbe decadere prima dopo la decisione definitiva della società che vuole invertire la rotta delle neopromosse in Premier. Infatti negli ultimi anni è stato stabilito un trend preoccupante per il calcio inglese: a retrocedere sono quasi sempre le neopromosse dalla Championship. Vedi Southampton, Leicester e Ipswich (in attesa dell'ufficialità) quest'anno, o Sheffield United, Burnley e Luton Town nella stagione precedente.