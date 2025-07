Crystal Palace, ricorso al Tas contro la retrocessione in Conference decisa dall'Uefa: i dettagli

LONDRA (REGNO UNITO) - Ricorso del Crystal Palace che si è rivolto al Tribunale Arbitrale dello Sport dopo la 'retrocessione' dall'Europa League alla Conference, stabilita nelle scorse settimane dall'Uefa come sanzione per la violazione delle norme sulla proprietà multi-club (poiché l'imprenditore americano John Textor possiede una quota del club inglese ed è anche il proprietario di maggioranza del Lione, a sua volta qualificatosi per l'Europa League). Una 'retrocessione' fortemente contestata dai tifosi della squadra londinese, che nei giorni scorsi sono scesi in piazza per protestare contro l'Uefa.