Premier League, il Fulham riacciuffa il Manchester United. Everton, prima vittoria nel nuovo stadio

Premier League, Ndiaye e Garner fanno esultare l'Everton

L'Everton bagna l'esordio in Premier League nell'Hill Dickinson Stadium con un successo contro il Brighton, grazie alle reti di Ndiaye (23') e Garner (52'). Doppio assist per il neo-arrivato Grealish, ma nel primo tempo da sottolineare il miracolo di Pickford su O'Riley, dopo un clamoroso errore di Tarkowski. Nel finale, Welbeck sbaglia anche un calcio di rigore, certificando la giornata "no" degli ospiti. A Selhurst Park, invece, è Sarr ad aprire le marcature tra Crystal Palace e Nottingham Forest: rete al minuto 37, con il senegalese che trasforma in oro il passaggio di Munoz. Prima dell'ora di gioco, Ndoye inventa e Hudson-Odoi trasforma per l'1-1 dell'undici di Nuno Espirito Santo.

Bruno Fernandes sbaglia, Yoro no, ma non basta: pari per lo United al Craven Cottage

Il Manchester United non riesce a riscattare la sconfitta all'esordio contro l'Arsenal: pari al Craven Cottage contro il Fulham. Gol di Yoro al 58', su passaggio di Mbeumo. Un sigillo illusorio dopo un calcio di rigore sbagliato al 38' da Bruno Fernandes. Al 70' Smith Rowe su assist di Iwobi firma la rete dell'1-1.