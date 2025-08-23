City, disastro Trafford col Tottenham: doppia papera e rischia il rosso. Donnarumma può risolvere l'allarme portiere

Il mercato portieri del Manchester City appare ancora apertissimo nonostante l'acquisto di James Trafford per oltre 30 milioni di euro. In questo inizio di stagione l'estermo difensore inglese ha superato Ederson nelle gerarchie, ma non ha offerto le dovute garanzie a Guardiola, commettendo dei clamorosi errori nella sfida persa contro il Tottenham. In caso di addio di Ederson , tentato dal Galatasaray, il City potrebbe tornare sul mercato e portare in Inghilterra Donnarumma , che nel frattempo ha dato il suo addio ai tifosi del Psg .

Il City si arrende al Tottenham, Trafford protagonista in negativo

Nonostante il corposo investimento fatto, il Manchester City non è pienamente convinto da Trafford. Nelle prime due giornate di campionato il 22enne ha giocato al posto di Ederson, che contro il Tottenham è rimasto in panchina ad assistere alla pessima prestazione del compagno di squadra. La prima incertezza dell'estremo difensore è arrivata al 40', quando con un'uscita poco ragionata ha abbattuto Kudus sfiorando la palla con il ginocchio. Un intervento scomposto reputato regolare dall'arbitro contro il parere di moltissimi spettatori. Solo sette minuti dopo Trafford ha invece regalato il gol agli Spurs, passando il pallone in area a Richarlison e fallendo anche la successiva uscita bassa che ha portato la palla tra i piedi di Palhinha, lucido nel calciare con forza verso la porta coperta solo dai difensori.