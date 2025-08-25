Premier League, pazzo Liverpool: vince a Newcastle grazie a un 16enne e Slot si perde un gol

NEWCASTLE UPON TYNE (Regno Unito) - È divertente e ricco di emozioni il Monday night a chiusura della 2ª giornata di Premier League, con il Liverpool campione d'Inghilterra che si ritrova in vantaggio di due gol (e undici contro dieci), viene rimontato da un Newcastle tutta grinta e trova il definitivo 3-2 al St. James' Park grazie a un guizzo del non ancora 17enne talento Rio Ngumoha, al debutto nel campionato inglese. Nei Magpies c’è Tonali titolare e l’ex milanista Thiaw in panchina. Nei Reds partono tra i rincalzi Chiesa, in gol alla prima contro il Bournemouth, e Leoni. Il Liverpool passa in vantaggio al 35’ con un bel destro da fuori dell’olandese Gravenberch, leggermente deviato da capitan Guimaraes: la palla “bacia” la base del palo e gonfia la rete alle spalle di Pope. Poco prima dell’intervallo Gordon, ex delle giovanili del Liverpool e con un passato importante nell’Everton, si fa espellere per un tackle violento su Van Dijk che stava calciando via il pallone. L’arbitro Hooper va all’on field review ed estrae il cartellino rosso, lasciando il Newcastle in inferiorità numerica.