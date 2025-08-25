Premier League, pazzo Liverpool: vince a Newcastle grazie a un 16enne e Slot si perde un gol

NEWCASTLE UPON TYNE (Regno Unito) - È divertente e ricco di emozioni il Monday night a chiusura della 2ª giornata di Premier League, con il Liverpool campione d'Inghilterra che si ritrova in vantaggio di due gol (e undici contro dieci), viene rimontato da un Newcastle tutta grinta e trova il definitivo 3-2 al St. James' Park grazie a un guizzo del non ancora 17enne talento Rio Ngumoha, al debutto nel campionato inglese. Nei Magpies c’è Tonali titolare e l’ex milanista Thiaw in panchina. Nei Reds partono tra i rincalzi Chiesa, in gol alla prima contro il Bournemouth, e Leoni. Il Liverpool passa in vantaggio al 35’ con un bel destro da fuori dell’olandese Gravenberch, leggermente deviato da capitan Guimaraes: la palla “bacia” la base del palo e gonfia la rete alle spalle di Pope. Poco prima dell’intervallo Gordon, ex delle giovanili del Liverpool e con un passato importante nell’Everton, si fa espellere per un tackle violento su Van Dijk che stava calciando via il pallone. L’arbitro Hooper va all’on field review ed estrae il cartellino rosso, lasciando il Newcastle in inferiorità numerica.
Slot si perde il gol di Ekitiké
In apertura di ripresa, dopo soli 25 secondi, il Liverpool raddoppia: Gakpo prima prova il tiro, respinto dalla difesa, poi serve Ekitiké, che batte Pope di destro. Slot, che si era attardato nel tunnel degli spogliatoi, si perde il gol, sente il boato del pubblico e rientra in campo di corsa, mentre i suoi collaboratori gli raccontano quanto accaduto. Per il 23enne attaccante francese è la terza rete nelle prime tre gare ufficiali nel Liverpool: l'ultimo a riuscirci era stato Daniel Sturridge nel 2013. Al 57' il St. James' Park diventa una bolgia quando il Newcastle riapre i giochi con un guizzo di Guimaraes, bravo a battere di testa Alisson dopo aver vinto il duello fisico con Kerkez, colpevolmente morbido nell'occasione. Sospinta dal pubblico, la formazione di Eddie Howe schiaccia i Reds nella propria metà campo alla ricerca del pareggio, ma sotto porta manca sempre qualcosa.
Entra Chiesa e segna il baby Ngumoha
All'80' nel Liverpool c'è spazio anche per Chiesa, che entra al posto di Ekitiké, mentre all'83' Howe butta dentro Thiaw al posto di Schar, fermato da un brutto colpo alla testa. All'88' il Newcastle, pur in dieci uomini da oltre 40 minuti, acciuffa incredibilmente il pareggio: palla lunga calciata del portiere Pope, tutti corrono verso la porta di Alisson e il nuovo entrato Osula trova il tocco del 2-2, battendo l'estremo difensore brasiliano. L'arbitro Hooper concede 11 minuti di recupero e, quasi allo scadere, Rio Ngumoha, che compirà 17 anni venerdì prossimo, regala al Liverpool l'insperata vittoria per 3-2. Il giovanissimo talento dei Reds, entrato al 96' al posto di Gapko e all'esordio in campionato, sembra già un predestinato di cui si parlerà molto in futuro. Slot sorride e agguanta in testa Arsenal e Tottenham.
