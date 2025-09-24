Monchi si dimette dall'Aston Villa: "Continuerò come consulente"

Monchi ha ufficialmente rassegnato le dimissioni da direttore sportivo dell' Aston Villa , ma il suo non è un addio definitivo alla società di Birmingham. Infatti, l'ex dirigente di Roma e Siviglia resterà come consulente del club . Secondo la stampa britannica, alla base di questa decisione, ci sarebbero anche alcune divergenze con l'attuale manager Unai Emery .

Aston Villa, ufficiali le dimissioni del ds Monchi

Alla vigilia dell'esordio in Europa League contro il Bologna di Vincenzo Italiano, l'Aston Villa ha annunciato alcuni importanti cambiamenti all'interno dell'organigramma del club. Ufficiali le dimissioni del ds Monchi, che resterà nel ruolo di consulente. "Vorrei ringraziare tutti coloro che sono legati all'Aston Villa - ha dichiarato il dirigente spagnolo - per il supporto e il calore che mi hanno dimostrato da quando sono entrato nel club. Ringrazio anche la proprietà, i giocatori, i dipendenti e i tifosi. Abbiamo vissuto tanti momenti speciali insieme e non vedo l'ora di continuare nel club come consulente".

Dimissioni Monchi, i ringraziamenti del presidente Sawiris

Il presidente dell'Aston Villa, Nassef Sawiris, ha ringraziato così Monchi per il lavoro svolto nel ruolo di ds: "Ringrazio Monchi per il suo duro lavoro e per il prezioso contributo da responsabile dello sport in periodo entusiasmante per l'Aston Villa. Il suo impegno e la sua preparazione hanno contribuito in maniera importante ai recenti successi della squadra che ha raggiunto i quarti di finale di Champions League e si è qualificata per le competizioni europee per tre stagioni consecutive".