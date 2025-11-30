Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
Donnarumma accusato senza pietà dopo Manchester City-Leeds: “Ha finto un infortunio”. Guardiola: “Non ci ho parlato…”

L'allenatore avversario non ha gradito l'atteggiamento del capitano della Nazionale. Guardiola: "Mi piacerebbero i time-out"
2 min
Il Manchester City è tornato al successo in Premier League. All'Etihad contro il Leeds una rete di Foden al 91esimo minuto ha fissato il risultato sul 3-2 finale. Al termine della gara l'allenatore del Leeds, Daniel Farke, si è dichiarato estremamente polemico nei confronti del capitano della Nazionale Donnarumma, che è rimasto a terra qualche minuto chiedendo supporto dallo staff medico: "Il perché lo abbia fatto è ovvio. Se lo avesse fatto un giocatore di movimento sarebbe stato costretto a lasciare il campo...".

Farke: "Intelligente da parte sua". Guardiola replica: "Mi piacerebbero i time-out"

Una gara difficile, quella che ha giocato il City. Soprattutto a metà del secondo tempo, quando Gianluigi Donnarumma è rimasto a terra qualche minuto a causa di un problema muscolare. Una simulazione, una scelta apposita per permettere a Guardiola di dare suggerimenti tecnici ai propri calciatori secondo Daniel Farke, tecnico del Leeds. "È stato intelligente da parte sua. Se mi piace? Se è conforme al fair play? Se dovrebbe essere permesso? Lo tengo per me, ma le autorità devono trovare una soluzione”. A queste insinuazioni ha risposto Guardiola: "Sinceramente, non ho parlato con Gigio. Quando è successo, ho detto a Trafford di scaldarsi. Mi piacerebbe che esistessero i time-out. Sono abbastanza sicuro che, se lo ripetiamo, la Premier League ci multerà”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

