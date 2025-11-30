Donnarumma accusato senza pietà dopo Manchester City-Leeds: “Ha finto un infortunio”. Guardiola: “Non ci ho parlato…”

Il Manchester City è tornato al successo in Premier League. All'Etihad contro il Leeds una rete di Foden al 91esimo minuto ha fissato il risultato sul 3-2 finale. Al termine della gara l'allenatore del Leeds, Daniel Farke, si è dichiarato estremamente polemico nei confronti del capitano della Nazionale Donnarumma, che è rimasto a terra qualche minuto chiedendo supporto dallo staff medico: "Il perché lo abbia fatto è ovvio. Se lo avesse fatto un giocatore di movimento sarebbe stato costretto a lasciare il campo...".