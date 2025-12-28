Premier League, rallenta il Sunderland: solo un pari con il Leeds

SUNDERLAND (INGHILTERRA) - Si apre con il pareggio per 1-1 tra Sunderland e Leeds la domenica della 18esima giornata di Premier League. Un risultato deludente per i padroni di casa che falliscono l'appuntamento con la vittoria e l'approdo al quinto posto solitario in classifica (Black Cats ora settimi a 28 punti). Allo Stadium of Light i biancorossi passano in vantaggio al 28' con Adingra ma vengono raggiunti a inizio ripresa (47') dall'acuto di Calvert-Lewin, al sesto gol consecutivo in altrettante uscite stagionali in campionato, l'ottavo totale in stagione. Quinto risultato utile consecutivo per lo United che fa un piccolo passo in avanti in classifica, portandosi al 16° posto, a 20 punti e a +7 sulla zona retrocessione.