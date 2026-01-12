Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
Bruno Fernandes impazzisce sui social: insulti allo United, cosa è successo

I tifosi dei Red Devils sono rimasti confusi dagli ultimi post del centrocampista portoghese, ma ecco svelato il mistero: l'account era stato hackerato nella notte
Bruno Fernandes Manchester United

È un periodo da incubo per Bruno Fernandes, con il Manchester United sempre più in crisi tra l'esonero di Amorim e l'eliminazione in FA Cup. Un momento particolare che lo avrebbe portato ad esprimersi in modo diverso sui social. Tipicamente riservato e con condivisioni legate solo al calcio, il portoghese nella giornata di ieri aveva improvvisamente iniziato a postare di più, rispondendo anche ai commenti dei tifosi sotto i suoi post. Forse un po' troppo, arrivando anche ad insulti contro il Manchester United e messaggi strani, che hanno lasciato confusi i fan. 

Bruno Fernandes impazzito sui social, ma c'è un motivo

Tra i post pubblicati sull'account twitter di Bruno Fernandes si potevano trovare uno screen del 7-0 del Liverpool, insulti ad INEOS (i proprietari del Manchester United) e notizie di mercato "fantasiose" in cui annunciava di essersi unito alla Nazionale inglese di cricket. La situazione è diventata presto chiara ai tifosi, ma è stata poi confermata dallo stesso dallo United e dallo stesso giocatore su Instagram: il suo account 'X' è stato hackerato. Ironicamente, l'account hackerato di Bruno Fernandes ha risposto anche al comunicato dello United, scrivendo: "Fo****evi, continuerò a parlare". Ma così non è stato: l'account è ritornato poco dopo in possesso del portoghese e tutti i post sono stati cancellati. Una vicenda che si inserisce in un periodo già negativo per Bruno Fernandes, ma che ha scatenato i tifosi sui social.

