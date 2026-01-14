Carabao Cup: l'Arsenal vince a Stamford Bridge, ma Garnacho tiene a galla il Chelsea

Dopo la vittoria del Manchester City contro il Newcastle , il quadro delle semifinali d'andata di Carabao Cup si chiude con il derby londinese tra Chelsea e Arsenal . A Stamford Bridge i Gunners vincono per 3-2 ma è tutto ancora aperto per la qualificazione in finale. White e Gyokeres portano sul doppio vantaggio la squadra di Arteta, Garnacho prova a rimettere in partita il Chelsea, Zubimendi al 71' riporta avanti di due lunghezze i Gunners, ma ancora l'argentino nel finale trova il gol che tiene a galla i Blues. Prima sconfitta da allenatore del Chelsea per Liam Rosenior , il sostituto di Enzo Maresca .

L'Arsenal vince, ma per la finale è tutto aperto: doppietta di Garnacho

L'Arsenal mette in discesa la partita fin da subito: al 7' White sbuca in mezzo alla difesa del Chelsea sugli sviluppi di un calcio d'angolo e la mette alle spalle di Sanchez. Il Chelsea prova a reagire trascinato da Estevao, Raya deve respingere un suo grande tiro destinato poco sotto la traversa. La squadra di Arteta si porta sul doppio vantaggio pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo: cross rasoterra, Sanchez buca l'uscita, il pallone gli passa sotto le braccia e Gyokeres segna il secondo gol dei Gunners. Il Chelsea rientra in partita grazie al gol di Garnacho, pescato da Pedro Neto in area. I Blues però non riescono a sfruttare l'inerzia della partita, ne approfitta l'Arsenal con Zubimendi che firma il tris. Nel finale l'Arsenal ha anche la possibilità di calare il poker, ma Gabriel di testa da pochi passi spreca una grande occasione. Nel finale arriva il gol che tiene ancora a galla il Chelsea: Garnacho da centro area fa partire il destro che batte Raya e tiene a galla i Blues.