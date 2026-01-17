Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
Bufera Taylor a Manchester, in campo lo chiamano per nome “Anthony, Anthony” e i tifosi impazziscono  

All'Old Trafford lo United di Carrick ha vinto 2-0 contro il City di Guardiola: la partita continua sui social
2 min
TagsTaylorManchester UnitedManchester City

“Anthony, Anthony”. Vuoi per la sua lunga militanza in Premier League, vuoi per la profonda conoscenza di uno dei direttori di gara più esperti della massima serie del calcio inglese, ma il modo in cui Bruno Fernandes si è rivolty all'Anthony in questione, ovvero l'arbitro Taylor, non è passato inascoltato alle orecchie dei tifosi del Manchester City: battuto 2-0 all'Old Trafford dal Manchester United nel derby valido per la ventiduesima giornata di Premier League.

Come ha arbitrato Taylor in Manchester United-Manchester City

Un tono confidenziale, quello utilizzato per rivolgersi al fischietto che evoca pessimi ricordi ai tifosi della Roma, che ha mandato su tutte le furie diversi supporters della squadra di Guardiola sui social: non tollerabile, l'estrema sintesi di tanti commenti, infastiditi, soprattutto su X. Ma Taylor, stavolta, non è stato al centro di polemiche relative alle decisioni prese chiudendo il match con cinque ammoniti totali: Dalot e Shaw per lo United, Lewis, Rodri e O'Reilly per gli ospiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

