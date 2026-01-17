Manchester United-Manchester City diretta: segui il derby della Premier League LIVE 

(Secondo) Esordio di fuoco per Michael Carrick sulla panchina del Manchester United: all'Old Trafford arriva il Manchester City. Dopo una prima parte di stagione altalenante, la squadra di Guardiola ha trovato la quadra: non perde in campionato da fine novembre ed è stabilmente al secondo posto in classifica, si è confermata la vera anti Arsenal. Più staccato lo United, recude dall'esonero di Amorim. Settimo posto, ma a -3 dalla zona Champions; la situazione è tutt'altro che irrecuperabile e la svolta della stagione potrebbe arrivare proprio nel derby. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.