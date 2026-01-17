Corriere dello Sport.it
Manchester Utd
Manchester Utd
Manchester City
Manchester City
13:30
Premier League - 17.01.2026
Old Trafford

Manchester Utd
13:30
Manchester City

Manchester United-Manchester City diretta: segui il derby della Premier League LIVE 

All'Old Trafford è tempo di big match, Carrick esordisce per la seconda volta sulla panchina dei Red Devils nella stracittadina: aggiornamenti in tempo reale
3 min
(Secondo) Esordio di fuoco per Michael Carrick sulla panchina del Manchester United: all'Old Trafford arriva il Manchester City. Dopo una prima parte di stagione altalenante, la squadra di Guardiola ha trovato la quadra: non perde in campionato da fine novembre ed è stabilmente al secondo posto in classifica, si è confermata la vera anti Arsenal. Più staccato lo United, recude dall'esonero di Amorim. Settimo posto, ma a -3 dalla zona Champions; la situazione è tutt'altro che irrecuperabile e la svolta della stagione potrebbe arrivare proprio nel derby. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

12:50

Manchester United, un record negativo da evitare

Il Manchester United ha perso la sfida di andata contro il Manchester City per 3-0 a settembre. L'ultima volta che i Red Devils non sono riusciti a segnare in entrambi gli incontri di un singolo campionato contro i Citizens risale alla stagione 1973-74, annata in cui furono retrocessi dal massimo campionato. (Fonte: Opta).

12:42

Zirkzee neanche in panchina

Zirkzee neanche in panchina nel derby di Manchester: un altro indizio di mercato per la Roma. L'attaccante, obiettivo dei giallorossi, aveva saltato la prima seduta di allenamento con il nuovo allenatore Michael Carrick.

12:35

Manchester United, la formazione ufficiale

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) - Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, B. Fernandes, Dorgu; Amad. A disposizione: Bayindir, Heaven, Malacia, Yoro, J. Fletcher, Mount, Ugarte, Cunha, Sesko. Allenatore: Carrick.

12:33

Manchester City, la formazione ufficiale

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake; Rodri; Bernardo, Semenyo, Foden, Doku; Haaland. A disposizione: Trafford, Bettinelli, Reijnders, Cherki, Ait-Nouri, O'Reilly, McAidoo, Mukasa, Mfuni. Allenatore: Guardiola.

12:31

Manchester United-Manchester City, cresce l'attesa per il derby

Tutto pronto a Old Trafford per il derby di Manchester tra United e City: calcio d'inizio in programma alle 13:30.

Old Trafford - Manchester

