domenica 25 gennaio 2026
Colpo esterno dell'Aston Villa: Newcastle ko, Emery aggancia Guardiola. Tris Chelsea, ok il Forest© Getty Images

Colpo esterno dell'Aston Villa: Newcastle ko, Emery aggancia Guardiola. Tris Chelsea, ok il Forest

I Villans espugnano 'St.James' Park' e raggiungono il City al secondo posto. I Blues vincono 3-1 sul campo del Palace, Nottingham corsaro a Londra contro il Brentford
3 min
TagsPremier League

NEWCASTLE UPON TYNE (INGHILTERRA) - Colpo esterno dell'Aston Villa che vince 2-0 a 'St.James' Park' contro il Newcastle di Tonali e aggancia il City di Guardiola al secondo posto in classifica, a quota 46 punti. La formazione di Birmingham conquista i tre punti grazie ai gol, uno per tempo, di Buendia (19' su assist di Rogers) e Watkins nel finale di partita (88', imbeccato da Digne). In campo anche Bailey: il giamaicano, inserito da Emery al 59' al posto di Sancho, torna così a vestire la maglia del Villa dopo la sfortunata parentesi alla Roma. Seconda sconfitta casalinga di fila invece per i 'Magpies', inchiodati a metà classifica a 33 punti, gli stessi dei rivali del Sunderland e del Brentford.

Newcastle-Aston Villa 0-2: cronaca, tabellino, tabellino e statistiche

Premier League, vince il Forest. Il Chelsea cala il tris

Come detto, a 33 punti in classifica, c'è anche il Brentford, battuto al 'Gtech Community Stadium' dal Nottingham Forest. Il 2-0 finale per ' Tricky Trees' - che potranno contare anche sull'apporto offensivo di Lorenzo Lucca - porta le firme di Igor Jesus (12') e Awoniyi (79'). Bel balzo in avanti per la formazione di mister Dyche che sale a 25 punti, a +5 sulla zona retrocessione. Vince e convince anche il nuovo Chelsea di Rosenior, al secondo successo di fila in campionato: i 'Blues' passano 3-1 a 'Selhurst Park' contro il Crystal Palace: Estevao (34'), Joao Pedro (50') ed Enzo Fernandez (64' su rigore) lanciano i londinesi, ora quarti da soli a 37 punti. Alle 'Eagles', in dieci dal 72' per il rosso a Wharton, non basta il gol della bandiera di Richards (88'). Glasner, al sesto ko (il secondo di fila) nelle ultime otto uscite in Premier, scivola al 14° posto, a 28 punti, in coabitazione con il Tottenham.

Brentford-Nottingham Forest 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Crystal Palace-Chelsea 1-3: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Premier League, il calendarioPremier League, la classifica

