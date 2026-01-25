Colpo esterno dell'Aston Villa: Newcastle ko, Emery aggancia Guardiola. Tris Chelsea, ok il Forest

NEWCASTLE UPON TYNE (INGHILTERRA) - Colpo esterno dell'Aston Villa che vince 2-0 a 'St.James' Park' contro il Newcastle di Tonali e aggancia il City di Guardiola al secondo posto in classifica, a quota 46 punti. La formazione di Birmingham conquista i tre punti grazie ai gol, uno per tempo, di Buendia (19' su assist di Rogers) e Watkins nel finale di partita (88', imbeccato da Digne). In campo anche Bailey: il giamaicano, inserito da Emery al 59' al posto di Sancho, torna così a vestire la maglia del Villa dopo la sfortunata parentesi alla Roma. Seconda sconfitta casalinga di fila invece per i 'Magpies', inchiodati a metà classifica a 33 punti, gli stessi dei rivali del Sunderland e del Brentford.