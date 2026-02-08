Lucca segna e provoca il Napoli: cosa ha scritto sui social e la dura reazione dei tifosi

NOTTINGHAM (INGHILTERRA) - Esordio con gol per Lorenzo Lucca in Premier League . L'attaccante del Nottingham Forest , in prestito dal Napoli , era partito dalla panchina nel match di ' Elland Road ' contro il Leeds , disputato venerdì 6 febbraio. L'ex, tra le altre, di Udinese e Pisa , ha fatto il suo ingresso in campo al 54′ al posto di Igor Jesus , sul 3-0 per i padroni di casa. Lucca però non si è scoraggiato e ha sfruttato al meglio lo spazio concessogli dal tecnico dei ' Reds ', Sean Dyche , realizzando il gol dell' 1-3 all'86' con un bel colpo di testa su chirurgico traversone di Hutchinson . A fare notizia però è il post social pubblicato dallo stesso Lucca , due giorni dopo il match, sul proprio profilo Instagram.

Lucca segna e provoca il Napoli: tifosi azzurri inferociti

Nel pomeriggio odierno (domenica 8 febbraio), Lucca ha rotto un silenzio social di oltre due settimane pubblicando un post su proprio profilo Instagram. A far discutere però è la didascalia dell'attaccante classe 2000, alquanto criptica: "Perdona loro, perché non lo sanno". Un messaggio che ha scatenato la dura reazione dei tifosi del Napoli che si sono sentiti toccati dallo sfogo di Lucca. "Questo tipo di post è uno dei motivi per cui le cose a Napoli non hanno funzionato", spiega un fan azzurro che poi attacca: "Uno vuole pure difenderti, ma hai segnato il gol della bandiera...". Andrea ironizza così: "Segni una volta ogni 4 mesi e fai pure i post, più slide che goal in stagione". Luca invece si augura che il gol segnato al Leeds sia il primo di una lunga serie in maglia Forest: "Fanne altri! Convinci il Nottingham". Lo stesso Lucca ha poi messo like a tutti i commenti critici ricevuti dai tifosi azzurri.